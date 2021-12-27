Путин сообщил о поставках военной техники в Таджикистан для укрепления границ на фоне ситуации в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин сообщил о поставках российской военной техники в Таджикистан во время встречи с президентом республики Эмомали Рахмоном в Санкт-Петербурге.

Глава государства рассказал, что ситуация на границе с Афганистаном вызывает тревогу и озабоченность. Также Путин назвал Таджикистан одним из верных, надежных и близких союзников.

«В последнее время в соответствии с нашими договоренностями были осуществлены необходимые поставки вооружений и техники для того, чтобы укрепить Вооруженные силы Таджикистана, с тем чтобы Таджикистан мог эффективно противодействовать любым угрозам, которые исходят извне в отношении вашей страны», - отметил Путин.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин сообщил, что ЦВО запланировал 300 учений в следующем году, в том числе в Киргизии и Таджикистане. Это связано с активизацией террористических организаций в регионе. Также сообщалось, что военнослужащие 201-й российской базы получили новые танки Т-72Б3М.

201-я российская военная база - общевойсковое формирование ВС РФ, входит в Центральный военный округ. Была сформирована еще в 2004 году. Дислоцирована в Душанбе и Бохтаре.