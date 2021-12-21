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ЦВО запланировал 300 учений на год, в том числе на базах в Киргизии и Таджикистане

18:57 21.12.2021
ЦВО в 2021 году получил свыше 1 200 новых и модернизированных образцов вооружения и техники.
ЦВО запланировал 300 учений на год, в том числе на базах в Киргизии и Таджикистане
© Фото: Минобороны России
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Центральный военный округ запланировал 300 учений в следующем году, в том числе в Киргизии и Таджикистане. Это связано с активизацией террористических организаций в регионе, сообщил командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

«В 2022 году планируем провести более 300 учений в соединениях и воинских частях Центрального военного округа, а также на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане», - сказал он после итоговой коллегии Минобороны РФ.

В 2021 году было проведено более 200 учений, добавил Лапин. По словам командующего, особое внимание уделялось борьбе с беспилотниками и условными диверсантами.

Лапин заявил, что увеличение количества коалиционных учений в следующем году станет одним из ответов на новые угрозы России и ее союзникам по ОДКБ.

Центральный военный округ в этом году получил свыше 1 200 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, отметил он. По словам Лапина, авиационные части приняли на вооружение 13 единиц летательных аппаратов, в том числе высотные истребители-перехватчики МИГ-31БМ, военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ-В.

К значимым событием года командующий отнес формирование в ЦВО первого в Вооруженных силах страны штатного подразделения, оснащенного боевыми машинами поддержки танков «Терминатор».

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 началась в ОКБ им. А. И. Микояна в 1968 году. МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек — летчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года.

Ми-8АМТШ-ВН - усовершенствованная версия вертолета Ми-8. Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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