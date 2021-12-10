Экипажи 201-й российской военной базы получили модернизированные танки Т-72Б3М

Военнослужащие 201-й российской базы, которая находится на территории Таджикистана, получили новые танки Т-72Б3М. Туда они прибыли по железной дороге из Свердловской области.

Танкисты обкатают их во время зимнего периода обучения. Запланированы занятия по вождению и огневой подготовке, а также около четырех десятков разноплановых маневров.

Т-72Б3М- танк с улучшенными боевыми характеристиками. Он оснащен новой двигательной установкой, комплексом пассивной и активной защиты, а также системой связи «АкведУк» и многоканальным прицелом «Сосна-У» с тепловизором. Его ударная мощь - 125-миллиметровое, орудие с улучшенной баллистикой. А цифровой вычислитель и панорамный прицел позволяют оперативно отслеживать и уничтожать цели.

Материал подготовила Кира Карон, Михаил Долгов