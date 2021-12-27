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На Украине раскрыли «газовый сговор»

Роман Захаров
15:04 27.12.2021
Юлия Тимошенко считает, что европейские страны не имеют необходимого для обеспечения Украины запаса газа.
На Украине раскрыли «газовый сговор»
© Фото: Иван Руднев, РИА Новости
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Украинских граждан долгое время обманывают, говоря о поставках газа якобы из Европы, в то время как топливо, на самом деле, поступает из России. Соответствующее заявление сделала лидер оппозиционной фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

При этом политик подчеркнула, что европейские страны не имеют необходимого для обеспечения Украины запаса газа.

«Они (киевские власти - прим. ред.) сделали в Европе посредника, который выкачивал достаточно большой объем денег, а по сути откатов с поставок российского газа от 70 до 100 долларов за каждые тысячу кубометров газа», - сказала Тимошенко в эфире телеканала «НАШ».

Она добавила, что, по ее мнению, для имитации прокачки топлива из Европы была создана специальная трубопроводная перемычка, через которую газ ходил по кругу, после чего его регистрировали таможенники. Украинский политик также призвала привлечь к уголовной ответственности всех лиц, которые имеют отношение к данному «сговору».

«С 2014 года был огромный обман страны, когда политики выходили и говорили о том, что газ идет из Европы. Как можно так жестоко и цинично обманывать страну?» - задалась вопросом Юлия Тимошенко.

Украина с 2015 года не покупает газ напрямую из РФ, а фактически перекупает его у Европы. С осени прошлого года Киев полностью перешел на поставки российского топлива по виртуальному реверсу - примерно 50% транзитных объемов теперь сразу остается на территории государства. Вместе с тем в «Нафтогазе Украины» заявляли, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.

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