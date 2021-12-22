«Нафтогаз» пожаловался на «Газпром» из-за доминирующего положения на рынке

Украинская газовая компания «Нафтогаз» подала в Еврокомиссию жалобу на «Газпром». Согласно сообщению украинской компании, российская компания якобы злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском газовом рынке.

«НАК "Нафтогаз Украины" 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции о принятии немедленных мер по нормализации ситуации», - говорится в сообщении на сайте украинской компании.

Также «Нафтогаз» просит обязать «Газпром» выставить на торги значительные объемы газа, чтобы их можно было приобрести на границах Украины с РФ или ЕС.

Ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что Украина разработала план дальнейших юридических шагов для противодействия запуску «Северного потока - 2». По его словам, Украина приложит для этого «максимум усилий».