«Сутками сидим в холоде»: Европа страдает от резкого рост цен на газ

Цена на газ растет не хуже биткоина и котировки, которые обычно не интересуют обывателя, теперь во всех новостях. Две тысячи долларов за тысячу кубометров голубого топлива - еще в марте было почти в десять раз меньше. Сегодня цена обвалилась почти на 30%, но что будет завтра, не возьмется предсказать никто. И вот уже немецкие издания пишут, что обычным бюргерам приходится выбирать между подарками на Рождество и оплатой счетов. Тарифы на отопление выше на треть по сравнению с прошлым годом. Не менее остро похожий вопрос стоит и перед жителями Парижа.

«Как мы можем сэкономить в этом вопросе? Мы, например, можем постараться меньше тратить на продукты, как-то ужаться. Но с электричеством-то что делать? Как экономить? Мы ведь не можем жить без электричества - нам нужен свет, нам это нужно для нормальной жизни. И вот счета приходят один за другим», - беспокоится продавец Елена Кадио.

И это не только следствие второй подряд холодной зимы. Цены на газ аномально высоки - такого роста, подтянувшего за собой все тарифы, не было еще никогда.

«84% опрошенных нами французов заявили, что их тревожат их счета за электроэнергию. Это очень много. Мы уже семь лет проводим такие опросы, и впервые у нас такая большая цифра. При этом 60% опрошенных признались, что очень часто отключают отопление, чтобы сэкономить, и сутками сидят в холоде», - сообщил директор национального центра энергетического посредничества Фидерик Ферью.

Цены на газ связаны и с пандемией. Падение спроса на энергоносители, сокращение добычи, а затем восстановление нормального ритма на азиатских рынках спровоцировали сначала рост цен на уголь, затем подорожал природный газ. Крупнейшие мировые поставщики, в первую очередь США, которые лишены возможности перекачивать газ потребителям по трубам, стали перенаправлять свои танкеры в Азию - там просто больше платят. На рынке началась паника.

«Основной риск, который видит трейдер, торгующий на бирже, это возможность дефицита газа в Европе. И любые новости, которые говорят, что этот дефицит может быть усилен, он вызывает крайне нервную реакцию. И все это происходило на фоне низкой температуры в Европе, отрицательной, на фоне запасов газа около 57 % в объемах хранилищ - год назад их было на 20% больше. Вот эти опасения и привели к такой истерике», - рассказал директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Дефицит газа наложился на принятые в последнее время решения Евросоюза об увеличении экологически чистой генерации. Во многом этим объяснялось стремление европейцев пересмотреть долгосрочные контракты с «Газпромом» в пользу биржевого ценообразования. Но помимо заботы об экологии у тех, кто не хотел договариваться с «Газпромом», были и другие мотивы, о которых накануне во время пресс-конференции рассказал Владимир Путин.

«Мы же говорили, хочу повторить: не надо разрушать долговременные контракты. Нет, твердила нам Еврокомиссия, надо переходить на рыночные отношения, рынок отрегулирует. Вот он отрегулировал - две с лишним тысячи долларов за тысячу кубов. Пожалуйте бриться! Берите! Нет! Вчера еще кричали, вы правильно сказали: караул, это экспансия России, "Газпрома", захватывают рынок! Ничего мы не захватываем. Да, мы поставляем немало, но мы не единственные поставщики на европейский рынок. Но мы единственные, наверное, кто увеличивает поставку», - заявил президент.

«Газпром» действительно поставляет даже больше. Но только по долгосрочным контрактам, согласно которым газ может стоить в семь раз меньше, чем на бирже. Так, в Германию российская компания перекачала на 10% больше топлива, чем предусмотрено договором. Прекрасно осознавая, что покупатели этого газа могут воспользоваться благоприятной конъюнктурой и просто его перепродать в несколько раз дороже. И тут, по словам Путина, начинается самое интересное. Из Германии газ качают в обратном направлении. И вовсе не отдают его своим потребителям внутри страны.

«Там есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объем - примерно три миллиона кубических метров в сутки. Именно столько из ФРГ и подают в Польшу. У меня есть все основания полагать, что этот газ идет в конечном итоге на Украину. И потребителям в Европе и в ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле, и, может быть, обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить эту позицию. И вместо того, чтобы подавать в Польшу и затем на Украину, пытаясь "поддержать штаны" там кому-то, лучше бы осуществлять дальнейшие поставки в Европу, в ту же федеративную республику, и повлиять на цену на споте, потому что чем больше объем продукта на рынке, тем цена будет меньше. Нет, туда начали качать, в обратную сторону. В этом проблема. При чем здесь "Газпром"?» - заявил президент.

Из-за того, что труба работает в реверсном режиме, и из-за того, что высокие цены заставляют потребителей в Европе забирать газ из подземных хранилищ и отказываться от новых поставок прямиком с месторождений, «Газпром» уже четвертые сутки не резервирует мощности газопровода «Ямал - Европа». Спроса на газ по таким ценам просто нет. Глава ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook сообщил, что Европа поставила рекорд по откачке газа из подземных хранилищ на Украине. По данным «Газпрома», из-под земли выкачано уже более 40% всего топлива, что было поставлено туда в этом году.

На Украине, куда российский газ поступает из Германии, пожаловались на «Газпром» в Еврокомиссию. Соответствующую кляузу туда отправил государственный концерн «Нафтогаз», который по политическим причинам не заключает прямые контракты. Еврокомиссию просят обязать «Газпром» поставлять больше газа в Европу.

«"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом". Именно это одна из ключевых причин кризиса и рекордного роста цен в Европе. Действия "Газпрома" являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей», - заявили в украинской компании.

Помимо увеличения поставок, «Нафтогаз» предлагает обязать «Газпром» продавать газ своим контрагентам не в конечной точке газопровода, а на украинской границе. Якобы так у потребителей появится больше возможностей бронировать мощности трубы, а у «Газпрома» станет меньше механизмов влиять на цену.

«Если посмотреть весь текст этой претензии, эти люди просто непригодны с точки зрения энергетики. Профпригодность, может быть, определяется некими иными показателями, но они должны разбираться в тех вопросах, о которых говорят. Энергетические выкладки, которые описаны в этой жалобе, они выглядят совершенно беспомощно и глупо. Там заявляется о том, что "Газпром" снизил продажи своего газа на европейских спотовых площадках. Но "Газпром" там не продает вообще. Его газ реализуется по долгосрочным контрактам, цена зависит от колебаний цен на спотовых площадках», - рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Какова будет судьба жалобы «Нафтогаза»? Итальянский премьер Марио Драги уже заявил, что Европа не может вводить санкции против России в сфере газа. Позицию Украины можно считать двусмысленной. Ведь именно эта страна один из ярых противников запуска «Северного потока - 2». Который вообще-то и создан, чтобы увеличить поставки газа в Европу. Новости о том, что сертификация трубопровода немецкими властями может затянуться на полгода, тоже не способствуют снижению цен. Которые стали уже настолько высокими, что танкеры со сжиженным газом, ранее следовавшие на премиальный азиатский рынок, теперь вновь стало выгодно перенаправлять в Европу.