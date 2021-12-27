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Матвиенко назвала деградацией постановку женщин на воинский учет на Украине

Виктория Ивашечкина
14:06 27.12.2021
По словам спикера Совфеда, украинские власти делают это для того, чтобы отвлечь граждан и западных партнеров от внутренних проблемы страны.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Массовая постановка женщин, в том числе беременных, на воинский учет на Украине - это часть сценария, который киевские власти разыгрывают на так называемой «российской агрессии». Делается это для того, чтобы отвлечь собственных граждан и своих западных партнеров от внутренних проблем страны. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в Москве.

Приказ украинского Минобороны о значительном расширении списка специальностей, занимаемых женщинами, которые подлежат обязательной постановке на воинский учет, вступил в силу в конце минувшей недели.

Среди профессий в списке указаны фотографы, библиотекари, маляры, ветеринары и многие другие. Сообщалось, что предельный возраст пребывания в запасе и в военном резерве - 60 лет. 

«Там абсолютная деградация происходит: в экономике, в социальной защите людей. На Украине объявлена военная мобилизация женщин. Даже беременные должны и обязаны пойти в военкомат и встать на учет. Как назвать это, кроме как "военной истерией"?» - подчеркнула Матвиенко в ходе пресс-конференции.

Ранее доктор политических наук Александр Семченко заявил, что приказ украинского Минобороны о расширении списка военнообязанных женщин говорит о том, что Киев готовится к тотальной войне.

Эксперт отметил, что Украина убеждена: Россия якобы готова совершить агрессию и для этого накапливает военные ресурсы. 

При этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что постановка женщин на воинский учет необходима для того, чтобы военные понимали, какие украинки смогут в крайнем случае присоединиться к обороне государства.

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