Главнокомандующий ВСУ раскрыл детали приказа о женщинах в армии

Взятие женщин на воинский учет не означает, что они будут подлежать обязательной мобилизации, заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«Мы планируем ввести переходную норму, касающуюся сборов (учений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут уходить исключительно по желанию», - написал Залужный в своем Facebook.

По словам главкома ВСУ, постановка женщин на воинский учет необходима для того, чтобы военные понимали какие специалистки смогут в крайнем случае присоединиться к обороне государства.

«После взятия на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет», - подчеркнул Валерий Залужный.

Ранее Минобороны Украины издало приказ о постановке на воинский учет женщин сотен профессий. Среди них фотографы, библиотекари, маляры, ветеринары и многие другие. Предельный возраст пребывания в запасе и в военном резерве - 60 лет.