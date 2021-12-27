Офтальмолог предупредила о рисках потери зрения из-за бенгальских огней

Использование пиротехники в новогоднюю ночь может привести к различным травмам глаза, некоторые из них могут стоить зрения. Об этом в беседе со «Звездой» предупредила офтальмолог Татьяна Шилова. Специалист обратилась к своей практике, отметив, что ежегодно сталкивается с различными травмами, включая тяжелые.

«Каждый год офтальмологи, хирурги сталкиваются с травмами после использования пиротехники, в том числе бенгальских огней... Первое - это взрывная, или ударная, волна, то есть это, по сути, как боевое ранение. Причем эти травмы могут различаться по степени тяжести, вплоть до потери глаза», - уточнила доктор.

Она отметила, что ударная травма может привести не только к потере зрения в целом, но и глазного яблока как органа, если взрыв происходит рядом.

«Или взрывная волна, дистанционно, если взрыв достаточно высокой силы, то происходит сотрясение оболочек, может возникнуть отслойка сетчатки, это тоже очень тяжелое заболевание, разрывы глазного яблока с выпадением оболочек и, по сути, потерей глаза как органа, приходится ставить стеклянный протез в итоге, в конечном счете», - рассказала офтальмолог.

По ее словам, когда источник взрывной волны находится рядом с лицом, то травмы возникают симметричными, поэтому человек внезапно может стать слабовидящим или слепым, потому что травма касается обоих глаз одновременно. Проблему представляют и ожоги, в том числе химические.

«Ожоговая травма. Под влиянием пламени и под влиянием попадания внутрь глаза раскаленных фрагментов, допустим, бенгальского огня, это термические ожоги. Если взрыв произошел близко от лица, то частички химического реагента попадают на слизистую оболочку глаза, вызывают химические ожоги разной глубины и степени повреждения. Даже мельчайшее повреждение оптической оси, допустим, даже если это инородное тело или капля химического реагента попала не внутрь глаза, а просто на поверхность глаза, в оптическую зону, то у человека стойко снижается острота зрения», - пояснила специалист.

Она отметила, что восстановление после химических ожогов происходит очень сложно, потому что, как правило, в этом случае в глаза попадает щелочь, что чревато потерями функций глаза. Также возможно и попадание в глаз инородных тел, добавила доктор.

«Если что-то взрывается, то микроосколки попадают на поверхность, внутрь глаза, и извлечь такие осколки иногда крайне сложно, в роговице как дробь, микрочастички оседают на ее поверхности, и удаление и сложно, и ведет к остаточному появлению помутнения на самой роговице», - добавила Шилова.

По словам специалиста, особенно опасно, если эти осколки попадают внутрь глаза, тогда, как правило, всегда развивается травма тяжелой степени. Чтобы обезопасить себя от взрывов пиротехники в новогоднюю ночь, офтальмолог посоветовала соблюдать технику безопасности, обязательно следовать инструкции применения изделий, не использовать контрафактные или самостоятельно изготовленные устройства, а также минимально применять пиротехнические средства.

Ранее заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов назвал основными причинами возникновения пожаров и других несчастных случаев в новогоднюю ночь использование пиротехники, неисправных гирлянд и декоративных свечей.