Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Офтальмолог предупредила о рисках потери зрения из-за бенгальских огней

Светлана Иванова
14:59 27.12.2021
Использование бенгальских огней, как и другой пиротехники, может стать причиной получения тяжелых травм для зрения, рассказала доктор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pexels
Читайте нас на:

Использование пиротехники в новогоднюю ночь может привести к различным травмам глаза, некоторые из них могут стоить зрения. Об этом  в беседе со «Звездой» предупредила офтальмолог Татьяна Шилова. Специалист обратилась к своей практике, отметив, что ежегодно сталкивается с различными травмами, включая тяжелые.

«Каждый год офтальмологи, хирурги сталкиваются с травмами после использования пиротехники, в том числе бенгальских огней... Первое - это взрывная, или ударная, волна, то есть это, по сути, как боевое ранение. Причем эти травмы могут различаться по степени тяжести, вплоть до потери глаза», - уточнила доктор.

Она отметила, что ударная травма может привести не только к потере зрения в целом, но и глазного яблока как органа, если взрыв происходит рядом.

«Или взрывная волна, дистанционно, если взрыв достаточно высокой силы, то происходит сотрясение оболочек, может возникнуть отслойка сетчатки, это тоже очень тяжелое заболевание, разрывы глазного яблока с выпадением оболочек и, по сути, потерей глаза как органа, приходится ставить стеклянный протез в итоге, в конечном счете», - рассказала офтальмолог.

По ее словам, когда источник взрывной волны находится рядом с лицом, то травмы возникают симметричными, поэтому человек внезапно может стать слабовидящим или слепым, потому что травма касается обоих глаз одновременно. Проблему представляют и ожоги, в том числе химические.

«Ожоговая травма. Под влиянием пламени и под влиянием попадания внутрь глаза раскаленных фрагментов, допустим, бенгальского огня, это термические ожоги. Если взрыв произошел близко от лица, то частички химического реагента попадают на слизистую оболочку глаза, вызывают химические ожоги разной глубины и степени повреждения. Даже мельчайшее повреждение оптической оси, допустим, даже если это инородное тело или капля химического реагента попала не внутрь глаза, а просто на поверхность глаза, в оптическую зону, то у человека стойко снижается острота зрения», - пояснила специалист.

Она отметила, что восстановление после химических ожогов происходит очень сложно, потому что, как правило, в этом случае в глаза попадает щелочь, что чревато потерями функций глаза. Также возможно и попадание в глаз инородных тел, добавила доктор.

«Если что-то взрывается, то микроосколки попадают на поверхность, внутрь глаза, и извлечь такие осколки иногда крайне сложно, в роговице как дробь, микрочастички оседают на ее поверхности, и удаление и сложно, и ведет к остаточному появлению помутнения на самой роговице», - добавила Шилова.

По словам специалиста, особенно опасно, если эти осколки попадают внутрь глаза, тогда, как правило, всегда развивается травма тяжелой степени. Чтобы обезопасить себя от взрывов пиротехники в новогоднюю ночь, офтальмолог посоветовала соблюдать технику безопасности, обязательно следовать инструкции применения изделий, не использовать контрафактные или самостоятельно изготовленные устройства, а также минимально применять пиротехнические средства.

Ранее заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов назвал основными причинами возникновения пожаров и других несчастных случаев в новогоднюю ночь использование пиротехники, неисправных гирлянд и декоративных свечей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:10 В стране и мире
Видео
Мособлсуд назначил от 5 до 20 лет фигурантам дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина
14:45 В стране и мире
СМИ: вертолет Ми-2 потерпел крушение в Удмуртии
14:06 В стране и мире
Видео
Матвиенко назвала деградацией постановку женщин на воинский учет на Украине
10:19 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео задержания двух членов банды Хаттаба
09:52 В стране и мире
Видео
Шойгу возложил цветы к памятнику спасателям в Москве
Популярное
Видео
Столб пламени: кадры полыхающей цистерны с газом в Москве
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Названы главные симптомы «предновогодней депрессии»
Назван напиток, который вдвое увеличивает риск онкологии
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Дерматолог раскрыла причины раннего появления седых волос
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.