Спасатели назвали самые опасные развлечения в Новый год

Заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов рассказал об основных причинах возникновения пожаров и других несчастных случаях в новогоднюю ночь.

Так, использование пиротехники, неисправных гирлянд и декоративных свечей являются самыми опасными новогодними развлечениями.

«Более 70% от общего количества пожаров на территории столицы происходит в жилом секторе. И большая часть из них случается по вине людей, то есть основной причиной является неосторожное обращение с огнем. А в период новогодних праздников причиной пожара могут стать оставленные без присмотра зажженные декоративные свечи, елочные гирлянды, неисправные световые приборы», - приводит слова специалиста РИА Новости.

Для гарантии собственной безопасности Иванов посоветовал иметь под рукой огнетушитель и иметь в квартире дымовой датчик. Он объясняет это тем, что в период новогодних праздников нагрузка на электросеть возрастает многократно. Оставленные без внимания обогревательные приборы также являются, по мнению специалиста, пожароопасным фактором.

Представитель ведомства также посоветовал не зажигать бенгальские огни вблизи легковоспламеняющихся предметов и вдали от штор. Он также подчеркнул, что любой пиротехникой необходимо пользоваться на расстоянии от жилых домов, чтобы та не попала на стоящие во дворах машины и на чей-то балкон.

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