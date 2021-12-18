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В МЧС напомнили о правильном использовании фейерверков и хлопушек

Виктория Ивашечкина
05:28 18.12.2021
В ведомстве, в частности, посоветовали зажигать цветные бенгальские огни на открытом воздухе.
В МЧС напомнили о правильном использовании фейерверков и хлопушек
© Фото: Максим Богодвид РИА Новости
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Новогодние хлопушки и фейерверки нельзя использовать возле свечей, бенгальские огни в целях безопасности лучше всего поджигать на улице. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

«Хлопушки не следует применять вблизи пламени свечей, раскаленных спиралей. Это может привести к воспламенению конфетти или серпантина», - рассказали специалисты, передает ТАСС.

В МЧС напомнили, что содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением. Во избежание повреждения глаз или разрушений специалисты посоветовали не направлять ее в лицо и на осветительные приборы. Также в ведомстве посоветовали зажигать цветные бенгальские огни на открытом воздухе, так как они выделяют в процессе горения вредные окиси.

Специалисты также дали рекомендации, как необходимо правильно запускать ракеты и летающие фейерверки. Подчеркивается, что принимать участие в запуске новогодней пиротехники можно только в качестве зрителей, находясь минимум в 100 метрах от ракеты. В МЧС рассказали, что нельзя запускать фейерверки вблизи от построек, жилых домов, ЛЭП.

Ранее первый замглавы Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в России необходимо отказаться от практики повсеместного использования салютов.

По мнению депутата, фейерверки следует запускать на специальных площадках, определять список которых предлагается местным властям. Бурматов отметил, что на этих площадках во время массовых гуляний должны находиться оперативные службы, чтобы вовремя отреагировать на возможное ЧП.

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