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Балтфлот исполнил мечту 8-летнего школьника увидеть воинскую часть «изнутри»

Максим Румянцев
13:30 27.12.2021
Восьмилетний Миша Бледный со своими братьями побывали в мотострелковом полку армейского корпуса Балтийского флота.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие Балтийского флота исполнили мечту восьмилетнего мальчика. Во время всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» ребенок рассказал, что мечтает побывать в воинской части и увидеть вблизи военную технику.

В роли добрых волшебников - военнослужащие одной из частей армейского корпуса Балтийского флота. Мише вместе с братьями Данилой и Артемом устроили незабываемую экскурсию.

Для знакомства с боевой техникой ребятам приготовили новейшие образцы. Первые детские впечатления, как известно, самые яркие, возможно сейчас решается их дальнейшая судьба, кем они станут в дальнейшем.

Танк Т-72 и боевая машина пехоты третьего поколения, зенитно-ракетный комплекс «Тунгуска» и реактивная система залпового огня «Град». Везде можно залезть и даже посидеть на месте командира, водителя или наводчика.

Целый день прошел по армейскому распорядку дня. После обеда в настоящей солдатской столовой, эстафету новогоднего волшебства подхватили летчики, дали побывать на борту Ан-26 Балтфлота.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит в четвертый раз, и в этом году все детские пожелания, связанные с армией, авиацией и флотом, передаются сразу на новогоднюю елку Министерства обороны. Шар с пожеланием калининградского школьника снял с елки заместитель главы оборонного ведомства генерал-полковник Александр Фомин. Незабываемые впечатления, сладости и конечно подарки - это только начало новогоднего марафона, который пройдет по всем регионам страны.

Ранее сообщалось, что военнослужащие подразделения противовоздушной обороны на Алтае исполнили мечту 15-летнего Сергея. Подросток смог посетить настоящие учения и принять в них участие.

Материал подготовил Андрей Аркадьев

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