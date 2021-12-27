Мечта исполнилась: военные покатали подростка на ЗРК «Бук» в Алтайском крае

Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны на Алтае исполнили мечту 15-летнего Сергея. Подросток смог посетить настоящие учения и даже принять в них участие.

Он прокатился внутри зенитной системы «Бук» и сам увидел, каково это - следить за безопасностью воздушного пространства. Военнослужащие совершили марш в назначенный район, развернули комплексы, обнаружили цель и уничтожили ее.

Также Сергею провели экскурсию по воинской части. Подросток загадал такое желание на Новый год и написал письмо Деду Морозу, которое дошло до командования армии. В конце дня Сергею и его семье вручили новогодние подарки.

Ранее военные исполнили мечту школьника, который написал президенту РФ Владимиру Путину письмо в рамках акции «Елка желаний». Они покатали его на танке Т-90 в Алабино.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Вадим Михеев