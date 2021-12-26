«Елка желаний»: как Минобороны исполняет желания юных участников акции

Егор Фоменко только приехал из Воронежа, и с поезда - сразу на танк. Вот-вот случится то, о чем мечтает любой мальчишка - он станет командиром танка Т-90. Егор об этом не просто мечтал, а написал письмо президенту и отправил на «Елку желаний». Ответ пришел от Министерства обороны. И вот в роли волшебника - командующий танковой армией Западного военного округа Сергей Кисель. Он сядет за штурвал, а Егор - на место командира.

Егору семь лет, он учится в первом классе, любимое занятие - рисовать. Оставил письмо президенту с рисунком танка под елкой. А дальше начались чудеса.

«Позвонили из Минобороны и сказали, что мечта Егора осуществима», - рассказала мама Егора Елена.

Мама признается: она и сама поверила в волшебство, когда вслед за звонком из Минобороны пришло письмо.

«Для согласования места и времени проведения мероприятия необходимо связаться с Дедом Морозом, по совместительству - заместителем командующего армией по военно-политической работе или его оленями», - говорится в тексте письма.

Теперь о юном танкисте знает вся округа, да что округа - вся страна. Специально для Егора в военном ателье Воронежа сшили самый маленький комплект формы танкиста.

Перед поездкой примерка - шлемофон, ватная куртка и ботинки. Вот теперь Егор готов стать командиром. Уже на полигоне Алабино Егор раскрывает секрет - он выбрал Т-90 неслучайно.

«Т-90 он же самый сильный танк в мире!», - сказал мальчик.

На этом знаменитом полигоне Алабино уже восемь лет проходят самые зрелищные соревнования - Танковый биатлон. Но сегодня боевые машины идут вперед только ради того, чтобы детская мечта исполнилась.

Танк проходит круг в четыре километра, на минимальной скорости, погода по-военному суровая -19 градусов мороза, но Егор бесстрашно подставляет лицо пронизывающему ветру.

Согреваться мальчика отводят в теплый шатер - горячий чай, солдатская каша. И откровения генерала-лейтенанта Сергея Кисель. Рассказывает - его военная карьера тоже началась с детской мечты.

«Мечты детей всегда сбываются, я тоже в детстве мечтал стать танкистом и сейчас командующий. Так Егор сейчас за механика был, он мной командовал получается», - сказал командующий.

Благотворительная акция «Елка желаний» появилась три года назад. За это время удалось сделать счастливее 20 тысяч детей. Чтобы чудо случилось, нужно отправить письмо на сайт проекта, а волонтеры помогут найти волшебника. Запустил акцию президент России Владимир Путин. Вот и в этом году на форуме волонтеров Путин первым выбрал шар с помощью юного помощника.

«Татьяна Троценко мечтает посетить Лебединое озеро в Мариинском театре, 13 лет», - выбрал шар мальчик.

Год назад Тане поставили страшный диагноз - рак. Все это время семья живет на два города - каждый месяц девочка с мамой ездит в Петербург на лечение, думала, и в этот раз ее ждут только капельницы и уколы. Но вместо больничных стен Таня оказалась в салоне красоты. Сказочный вечер перед театром начинается с магии преображения. Ее глаза сияют не только от макияжа, но от счастья. Она мечтала хоть на один вечер прикоснуться к искусству. И вот уже она сидит в особой ложе - когда вся сцена как на ладони. Влюбленная в балет девочка долго не может поверить - неужели она, наконец, увидит любимый спектакль, который раньше смотрела только по телевизору?

«Хочется зарядится атмосферой театра, хочется побывать тут, посидеть, получить какое-то удовольствие», - рассказала Таня.

После волшебной сказки ее снова ждет химиотерапия. Но теперь у нее есть силы бороться дальше. И снова мечтать.

«Елка желаний» приносит радость и счастье в предновогодние дни тем, кому это особенно нужно. Детскими мечтами украшают елки по всей стране. На елке в Министерстве обороны сразу несколько открыток снимает лично министр обороны Сергей Шойгу.

Стать волшебником может каждый – достаточно зайти на сайт «Елки желаний» и выбрать чью-то мечту. Детям чудо особенно необходимо: у многих, кто делится своими желаниями, проблемы со здоровьем, у других - нет семьи. Но есть мечты, которые обязательно должны сбываться.