В Кремле заявили, что исчерпывающих решений по омикрон-штамму пока быть не может

Информации о распространяющемся по всему миру штамме коронавируса «омикрон», включая данные о последствиях заражения, не так много, поэтому исчерпывающих решений на этот счет пока быть не может. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ в ходе брифинга с журналистами, отвечая на вопрос о том, изменились ли оценки в отношении коллективного иммунитета.

«С учетом появления и стремительного распространения нового штамма наши вирусологи и медики они конечно же работают и пытаются понять грядущие последствия распространения этого штамма. Пока исчерпывающих каких-то решений на этот счет быть не может, потому что еще не так много информации», - пояснил Песков.

Представитель Кремля добавил, что в России необходимо добиться уровня коллективного иммунитета выше того, что есть на данный момент. По словам Пескова, надеяться в этом вопросе следует на сознательность граждан, которые будут прививаться и проходить ревакцинацию.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что в России необходима стопроцентная вакцинация граждан для достижения коллективного иммунитета к COVID-19. При этом глава государства Владимир Путин высказывался, что необходимо добиться коллективного иммунитета к коронавирусу до 80%.