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Врач раскрыл, что в десятки раз повышает защищенность от «омикрона»

Анна Берестовая
02:53 26.12.2021
Врач рассказал об эффективности гибридного иммунитета против омикрон-штамма коронавируса.
Врач раскрыл, что в десятки раз повышает защищенность от «омикрона»
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Формирование гибридного иммунитета способно в десятки раз усилить сопротивляемость организма омикрон-штамму коронавируса. Об этом сообщил врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

Специалист отметил, что у человека, переболевшего дельта-вариантом COVID-19, есть большой шанс заразиться вновь - «омикроном». Прививка помогает уменьшить риск инфицирования, однако не так успешно, как до появления нового штамма, так как данная мутация коронавируса отличается увеличенной заразностью.

«Показатели защиты от "омикрона" ниже по сравнению с тем, какую защиту давали вакцины от штамма "дельта"», - объяснил медик.

Лучше всего, согласно Водовозову, защищены от «омикрона» те люди, которые и перенесли заболевание, и успели пройти вакцинацию против COVID-19. По словам врача, такая комбинация формирует гибридный иммунитет, который, исходя из имеющихся на сегодня сведений, наиболее эффективен против «омикрона» даже на теоретическом уровне.

«Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против "омикрона"», - цитирует эксперта радио Sputnik.

Исходя из этого врач посоветовал прививаться даже тем, кто перенес заболевание. Специалист напомнил, что вакцинация, хотя и не дает стопроцентной защиты от заражения, помогает избежать тяжелого течения болезни.

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