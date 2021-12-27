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Лавров отверг возможность вступления России в НАТО

Виктория Ивашечкина
12:28 27.12.2021
По словам главы МИД РФ, на данный момент он не видит для этого никаких предпосылок.
Лавров отверг возможность вступления России в НАТО
© Фото: МИД РФ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров отверг возможность вступления России в НАТО. Он отметил, что сейчас не видит для этого никаких предпосылок.

«Весь процесс вертится не вокруг НАТО или ЕС. Он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь соперников на международной арене», - подчеркнул Лавров.

Именно этой установкой западных стран, по как считает глава МИД РФ, объясняется «такая истерика по отношению к возвышению Китая».

Кроме того, по словам министра, РФ надеется, что Запад «не заболтает» предложения России по гарантиям. Глава МИД подчеркнул, что России не нужны бесконечные переговоры.

«Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях», - сказал он в эфире программы на YouTube-канале «Соловьев Live».

Ранее Москва передала США проекты соглашений между Россией и Штатами о предоставлении гарантий безопасности. В обнародованных МИД РФ документах говорится, что Россия, в частности, призывает отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности за границей и в тех местах, откуда ракеты могут поразить цели на территории другой стороны. 

Несколькими днями ранее Сергей Лавров заявил, что переговоры РФ, США и стран НАТО по гарантиям безопасности не будут бесконечными. По его словам, плодотворная работа по содержанию переговоров при понимании организационной стороны вопроса еще ожидается.

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