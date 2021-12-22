Лавров заявил, что переговоры по безопасности не могут идти без конца

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры РФ, США и стран НАТО по гарантиям безопасности не будут бесконечными. По его словам, плодотворная работа по содержанию переговоров при понимании организационной стороны вопроса еще ожидается.

«Конечно, вопрос у многих возникает "а что, если?". Американцы сказали, что целый ряд озабоченностей содержится в наших документах, они готовы обсуждать, целый ряд неприемлем. И, в-третьих, что у них у самих есть тоже свои озабоченности. Мы готовы их рассматривать, но пока еще нам их не представили», - сказал глава российского МИД в интервью RT.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны заявил о необходимости получить долгосрочные юридические гарантии по нерасширению НАТО. Однако российский лидер констатировал, практика показывает, что верить нельзя даже юридическим гарантиям.

МИД РФ, в свою очередь, призвал восстановить канал общения с НАТО по военной линии.Замглавы российского внешнедипломатического ведомства Александр Грушко отметил, что многие вопросы, касающиеся действий и планов вооруженных сил, требуют включения соответствующих каналов.