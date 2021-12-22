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Лавров заявил, что переговоры по безопасности не могут идти без конца

Елизавета Потейчук
13:20 22.12.2021
Глава МИД России подчеркнул, что РФ готова рассматривать озабоченности США, но они еще не были представлены.
Лавров заявил, что переговоры по безопасности не могут идти без конца
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры РФ, США и стран НАТО по гарантиям безопасности не будут бесконечными. По его словам, плодотворная работа по содержанию переговоров при понимании организационной стороны вопроса еще ожидается.

«Конечно, вопрос у многих возникает "а что, если?". Американцы сказали, что целый ряд озабоченностей содержится в наших документах, они готовы обсуждать, целый ряд неприемлем. И, в-третьих, что у них у самих есть тоже свои озабоченности. Мы готовы их рассматривать, но пока еще нам их не представили», - сказал глава российского МИД в интервью RT.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны заявил о необходимости получить долгосрочные юридические гарантии по нерасширению НАТО. Однако российский лидер констатировал, практика показывает, что верить нельзя даже юридическим гарантиям.

МИД РФ, в свою очередь, призвал восстановить канал общения с НАТО по военной линии.Замглавы российского внешнедипломатического ведомства Александр Грушко отметил, что многие вопросы, касающиеся действий и планов вооруженных сил, требуют включения соответствующих каналов. 

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