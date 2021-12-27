Стоматолог объяснил связь между болезнями десен и психическими расстройствами

Связь, которую недавно выявили британские специалисты, между пародонтитом и повышенным риском развития многих заболеваний, включая депрессию, тревожность и иные ментальные расстройства, диабет, псориаз, артрит, сердечно-сосудистые патологии, носит не прямой, а опосредованный характер.

В частности, проблемы с полостью рта отражают образ жизни людей, при котором они уделяют недостаточно внимания своему здоровью. Такого мнения придерживается стоматолог Алексей Антипенко. Как пояснил специалист в беседе со «Звездой», зубы являются визитной карточкой человека, в том числе опрятный внешний вид и соблюдение гигиены.

«Проблема во рту - это не причина заболеваний, а как бы признак того, что они, скорее всего, случатся, отражает образ жизни человека, то есть если во рту есть какие-то заболевания или низкий уровень гигиены, то, как правило, он не следит за собой», - подчеркнул стоматолог.

Стоматолог добавил, что в современном обществе есть как необходимая информация, так и возможности, чтобы ухаживать за полостью рта. Также люди понимают влияние питания, в том числе сладкой пищи в рационе, на развитие ротовой патологии. Если человек этим не пользуется, естественно, у него имеются определенные модели поведения, которые распространяются на отношение к своему организму и здоровью в целом, считает врач.

«Если мы говорим о риске депрессии, тревожности, психических расстройств, это логично, что у людей даже с легкими психическими расстройствами совершенно изменена система самооценки... Та же чистка зубов - это, действительно, событие большое для них... Им это не нужно просто», - указал Антипенко.

Он добавил, что существует маленький процент случаев развития инфекционных болезней как осложнения кариеса и других болезней ротовой полости, однако подобные ситуации возникают очень редко.

«Нет прямой связи между состоянием и болезнями полости рта и общими патологиями. Заболевания полости рта ни в коем случае не причина общих патологий. Да, такое бывает, например, инфекционный эндокардит, когда при развитии осложнений кариеса... бактерии, которые разрушают оставшиеся ткани пульпы, могут просочиться в кровеносные сосуды и при низком гуморальном иммунитете попасть в кровь и разнестись по всему организму, как правило, страдает сердечная мышца при этом, да, но это редкий случай», - заверил стоматолог.

Ранее в журнале BMJ Open появились результаты исследования британских стоматологов. По их данным, неправильный уход за зубами может спровоцировать развитие множества недугов. Так, у людей с пародонтитом риск развития депрессии, тревожности и иных ментальных расстройств повышен на 37%, диабета, псориаза, артрита и иных иммунных заболеваний - на 33% по сравнению с контрольной группой. Вероятность возникновения сердечно-сосудистых патологий у людей с заболеваниями десен выше на 18%.