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Стоматолог объяснил, как выбрать безопасную и эффективную зубную пасту

Светлана Иванова
13:48 25.03.2021
При отсутствии выраженных заболеваний десен подойдут профилактические пасты общего назначения, отметил врач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: StockSnap, Pixabay
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Чтобы выбрать зубную пасту, следует понимать, какие функции она должна выполнять. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал стоматолог Алексей Антипенко. В частности, при наличии заболеваний пародонта нужно отдавать предпочтение специализированной зубной пасте. Если проблем с деснами нет, подойдут обычные профилактические пасты. При этом при отсутствии заболеваний пародонта чистить зубы специализированными пастами не стоит, посоветовал стоматолог.

«Если у вас нет выраженных заболеваний десен, то, скорее всего, вам подойдут общепринятые профилактические пасты общего назначения, которые можно купить в любом магазине», - сказал Антипенко.

Он уточнил, что продукция, которая производится крупными компаниями - лидерами отрасли, является предпочтительной, потому что они ежегодно вкладывают средства в исследования по обновлению состава зубных паст. По мнению Антипенко, в этом случае в составе зубных паст минимально содержание вредных компонентов.

Врач также порекомендовал отказаться от использования отбеливающих паст на постоянной основе, поскольку рецептура такой продукции предполагает применение более агрессивных компонентов.

«На постоянной основе нельзя пользоваться отбеливающими пастами, чтобы снять пелликулу (пленка на эмали зубов. - Прим. ред.), там либо достаточно мощны абразивы, либо те же какие-то силиконы с включенными в них частицами кремния», - пояснил стоматолог.

При этом, как заверил врач, заменой отбеливания, которое проводится в стоматологическом кресле, использование такое пасты стать не может, потому что даже в случае ее долговременного применения цвет зубов в лучшем случае посветлеет на один тон.

По мнению Антипенко, также не стоит приобретать восточную продукцию с неизвестными составами, поскольку из-за многих непривычных для россиян компонентов эффект может быть непредсказуемым.

Стоматолог добавил, что насторожить должна и слишком дешевая зубная паста. Низкая цена, как полагает врач, не может быть у качественного продукта. Тратить деньги на слишком дорогие пасты также бессмысленно, убежден Антипенко. Ни толченые бриллианты, ни золотая фольга, ни экстракт черной икры в составе не сделают эффективность зубной пасты намного выше обычной.

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