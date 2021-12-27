Юрист назвал плюсы и минусы цифрового паспорта

Внедрение цифровых паспортов в России приведет к увеличению числа случаев мошенничества. Такого мнения придерживается юрист Константин Ерохин. Специалист в беседе со «Звездой» выразил опасения, что любые электронные технологии легко подделываются, что может происходить и с цифровыми паспортами, которые, как другие электронные сертификаты, можно будет дублировать или скопировать из базы.

«Конечно, будет много сложностей. Особенно юридических, связанных с тем, что любые электронные технологии легко подделываются. Это позволит, например, брать кредиты и еще какие-то подобные действия совершать, то есть наличие уже бумажного документа если не требуется, то все остальные действия подтверждаются электронными сертификатами, которые возможно дублировать, скопировать из базы из этой», - указал эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас у злоумышленников есть доступ практически ко всем документам, находящимся в базах.

«Введение цифровых паспортов сделает это шире - возможность мошеннических (действий. - Прим. ред.), если раньше это была только вклейка в паспорт или поддельная подпись, теперь это любые отметки о том, что предъявлен электронный документ, подписанный ЦП, это станет намного-намного легче», - пояснил Ерохин.

Он добавил, что цифровые паспорта имеют и некоторое преимущество при использовании, например, удобство применения, отметил юрист.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил РИА Новости, что в начале 2023 года в Москве, Московской области и Республике Татарстан начнут в пилотном режиме выдавать цифровые паспорта. Цифровой паспорт - это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. На карту, имеющую несколько степеней защиты, будут нанесены персональные данные человека и его фотография. Электронный паспорт помимо удостоверения личности будет иметь возможность электронной подписи, что позволит перевести еще большее число услуг в дистанционную форму.