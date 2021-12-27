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Главный инфекционист США рассказал о неочевидной опасности «омикрона»

Иван Линдеманн
01:16 27.12.2021
Как отметил Энтони Фаучи, на прошлой неделе среднее число зараженных в США достигало 150 тысяч, но в скором времени оно вырастет еще сильнее.
Главный инфекционист США рассказал о неочевидной опасности «омикрона»
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
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Более сильная заразность и высокое распространение омикрон-штамма могут свести на нет его положительные качества: менее тяжелую форму болезни и низкий процент госпитализаций. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

«И мы особенно беспокоимся за тех, кто не сделал прививку. Эти люди наиболее уязвимы перед вирусом, который быстро заражает людей», - сказал он в интервью телеканалу ABC.

Новый штамм уже стал доминирующим в США. «Омикрон» привел к всплеску заболеваемости. Как отметил Фаучи, на прошлой неделе среднее число зараженных достигало 150 тысяч, но в скором времени оно вырастет еще сильнее.

Ранее Научно-исследовательский институт IHME спрогнозировал, что в мире в ближайшие три месяца будет более 3 млрд случаев заражения «омикроном». Данное число составляет более трети населения Земли.

Также стало известно, что инкубационный период при заражении новым штаммом составляет 3-6 дней, а симптомы могут появиться уже на следующий день после контакта с заболевшим.

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