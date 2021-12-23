Эксперт рассказала, когда появляются первые симптомы при штамме «омикрон»

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что инкубационный период при заражении штаммом коронавируса «омикрон» составляет три-шесть дней. Также она отметила, что симптомы болезни могут появиться уже на следующий день после контакта с заболевшим.

«По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом омикрон чаще всего составляет три-шесть дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта», - сказала Руженцова РИА Новости.

Ранее стало известно, что по предварительным оценкам, новый штамм COVID-19 «омикрон» , распространяется почти в три раза быстрее предыдущего штамма «дельта», сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Он также выразил надежду, что при инфицировании «омикроном» болезнь может протекать менее тяжело, однако подчеркнул, что сейчас говорить об этом преждевременно.