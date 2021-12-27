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Морпехи утопили «врага» в море огня при помощи систем «Град» под Калининградом

10:35 27.12.2021
Наводку на цели артиллерия осуществляла с помощью беспилотников. Также военнослужащие сдали нормативы по занятию огневых позиций и разведке целей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Залпы реактивных систем «Град» обрушились на условного противника под Калининградом. На полигоне Хмелевка прошли учения соединений морской пехоты по стрельбе и управлению огнем.

Помимо этого, военнослужащие сдали нормативы по занятию огневых позиций и разведке целей. Наводку на цели артиллерия осуществляла с помощью беспилотников.

Занятия морпехов проходили как днем, так и ночью. Всего в учениях было задействовано более 100 человек и 30 единиц техники.

Ранее расчеты «Градов» уничтожили колонну «врага» в Кузбассе.

«Град» - реактивная система залпового огня калибра 122 миллиметра. Предназначена для поражения живой силы, небронированных и легкобронированных целей противника, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей.
 
РСЗО «Град» обладает высокими динамическими качествами и проходимостью, что позволяет эффективно использовать ее совместно с бронетанковой техникой на марше и на переднем крае в ходе боевых действий.
 
Первое боевое применение произошло во время советско-китайского конфликта на острове Даманский в 1969 году. Активно использовались в Анголе, Афганской войне, Карабахском конфликте, Чеченской войне, в войне в Южной Осетии, Сомали и других вооружённых конфликтах.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Вадим Михеев

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