Точно в цель: расчеты «Градов» уничтожили колонну «врага» в Кузбассе

Расчеты реактивных «Градов» уничтожили колонну условного противника на учениях в Кузбассе. РСЗО били по целям, которые находились на расстоянии более 20 километров от расчетов.

Координаты мишеней определили с воздуха операторы беспилотников «Орлан-10». Дроны помогли отследить и точность поражения. Подразделения действовали в едином разведывательно-огневом комплексе. В учениях задействовали около 500 военнослужащих и более 20 единиц техники.

РСЗО «Град» - полевая 122-мм реактивная система залпового огня. Возможности этой системы позволяют уничтожать скопления живой силы, бронетехники и огневых средств противника. Принята на вооружение Советской армии в 1963 году. Калибр используемых снарядов - 122 мм, количество направляющих - 40 штук.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов