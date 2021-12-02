Из-за мощного циклона в России вдвое вырос спрос на дворников

Небывалые снегопады и циклон «Бенедикт» повлияли на спрос на дворников в России. Он вырос практически в два раза.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса для поиска работы, спрос на дворников вырос в различных регионах России. Так, в Москве рынок труда для этой профессии вырос на 129%, в Санкт-Петербурге – на 134%. В среднем по стране спрос вырос на 93%.

По состоянию на начало декабря, количество предложений о работе по данной вакансии составляет 2,6 тысяч. В Московском регионе – 627 вакансий, в Санкт-Петербурге – 206 вакансий.

Кроме того, спрос вырос почти вдвое в Алтайском и Красноярском краях, Воронежской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской областях, а также в Татарстане.

Мощный циклон «Бенедикт» принес непогоду во многие регионы РФ. Непривычные зимние пейзажи можно было наблюдать даже в южном Симферополе. А Краснодарский край, наоборот, тонет - на регион накануне обрушились ливни и ураганы.