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Климатологи назвали города, которые могут уйти под воду к 2030 году

Анна Назайкина
09:46 07.11.2021
Как пишет The India Times, это Амстердам, Басра, Новый Орлеан, Венеция, Хошимин и Калькутта.
Климатологи назвали города, которые могут уйти под воду к 2030 году
© Фото: Shane Aldendorff, Pexels
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Изменение климата может привести к постепенному затоплению прибрежных городов. Так как ледники продолжают таять, уровень воды в мировом океане продолжает повышаться с угрожающей скоростью. Таким образом, некоторые из наших любимых городов мира могут оказаться под водой до 2030 года, передает издание India Times.

В своем последнем отчете организация Climate Central создала карту, чтобы оценить, какие части Земли будут под водой до 2030 года из-за повышения уровня моря . Отмечается, что карту создали с использованием информации Межправительственной группы экспертов по изменению климата, органа Организации Объединенных Наций, ответственного за анализ науки, связанной с изменением климата.

В список городов, которые могут оказаться под водой, оказался Амстердам. Несмотря на то, что жители Голландии овладели наукой защиты от наводнений, город, по данным климатологов, находится на линии повышения уровня моря в течение этого десятилетия.

Кроме того, специалисты заявили об опасности дли города Басра, который считается основным портовым городом Ирака, расположенным на берегу реки Шатт-эль-Араб, которая впадает в Персидский залив. Басра с глубокими болотами может оказаться частично или полностью затопленной до конца этого десятилетия, говорится в материале.

В Новом Орлеане уже есть знаменитая система дамб, защищающих его от утопления. Даже в этом случае городу нужно сделать больше, чтобы увидеть следующее десятилетие, предупредили эксперты.

Венеция, которой не привыкать к наводнениям, известна своей сетью водных путей - излюбленным местом туристов. Несмотря на то, что в городе также имеются защитные меры, могут потребоваться более радикальные подходы, чтобы предотвратить ее затопление.

Хошимин во Вьетнаме может оказаться под водой до 2030 года, по крайней мере, в большинстве его восточных районов, которые расположены недалеко от реки Меконг, вдоль болотистых районов Тху Тим, считают климатологи. Даже если город не окажется под водой, он может стать слишком опасным для жизни людей из-за множества факторов, включая наводнения и штормы.

Столица Западной Бенгалии в Индии, Калькутта, через 8 лет может столкнуться с затоплением большей части города из-за сильного наводнения, в результате которого город затонет.

Ранее английские ученые предположили, что из-за изменения климата на Земле люди могут исчезнуть к 2500 году

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