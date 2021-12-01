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Царство метели: в нескольких регионах РФ прошли мощные снегопады

Иван Линдеманн
07:19 01.12.2021
Во Владивостоке крупные трассы сковали многокилометровые пробки. В некоторых местах образовались заносы, и пассажиры были вынуждены толкать автобусы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: dpscontrol.public, Instagram
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Сразу в нескольких российских регионах зима началась с мощных снегопадов. Во Владивостоке автомобилистам утром, чтобы выехать из дворов, пришлось откапывать машины лопатами. Меньше чем за сутки в регионе выпала норма осадков за месяц.

Крупные трассы сковали многокилометровые пробки. В некоторых местах образовались заносы, и пассажиры были вынуждены толкать автобусы. Снегопад сопровождался ураганным ветром. На одном из домов сорвало крышу. Повалены деревья и рекламные щиты. Несколько авиарейсов отправили на запасной аэродром в Хабаровск. На автомагистралях спасатели МЧС помогают большегрузам преодолеть сложные участки. К примеру, им пришлось буксировать фуру, которая везла медикаменты в Приморье.

Все в снегу и в Москве, где властвует циклон «Бенедикт». Из-за непогоды 25 авиарейсов отменены, более 20 задержаны. В одном из районов ветер опрокинул только что установленную новогоднюю елку. Непривычные зимние пейзажи и в южном Симферополе. А Краснодарский край, наоборот, тонет. На регион обрушились ливни и ураганы. В Анапе - наводнение.

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