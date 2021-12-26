«Обычная человеческая паника»: сотрудники ТЦ в Москве рассказали об инциденте с угрозой взрыва

Охранники торгового центра «Метрополис» в Москве прокомментировали инцидент с мужчиной, который угрожал взорвать гранату в парфюмерном магазине. По их словам, люди внезапно начали в панике убегать из парфюмерного магазина.

«Люди начали массово выбегать, кто куда. Кто-то кричал "граната", кто-то кричал "стреляют". Обычная человеческая паника. Эвакуации не было, по громкоговорителям ничего не говорили. Потасовок не тоже не было», - рассказали охранники.

Ранее посетители рассказали, что полицейские закрыли помещение парфюмерного магазина и снимают там отпечатки пальцев. На место прибыли оперативники с собакой.