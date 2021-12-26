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«Эвакуации не было»: очевидцы рассказали об инциденте с угрозой взрыва в московском ТЦ

Алексей Курильченко
22:00 26.12.2021
Посетители рассказали, что полицейские снимают отпечатки пальцев в магазине, где произошел инцидент.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Посетители торгового центра в Москве, где ранее мужчина угрожал взорвать гранату, опровергли информацию об эвакуации посетителей. По их словам, центр работал в обычном режиме, а потом прозвало объявление о «нормализации ситуации».

«Мы сидели наверху и слышали, как объявили, что торговый центр работает в штатном режиме, не переживайте. Ну а мы и не переживали. Эвакуации не было. Но судя по тому, что полицейские "снимают пальчики" в магазине, то кого-то все же поймали», - рассказал «Звезде» очевидец.

Парфюмерный магазин, где произошел инцидент, был закрыт. Внутри работают сотрудники полиции.

Как сообщили в МВД, угрожавший взорвать гранату в торговом центре в Москве скрылся при попытке задержания. До этого он пытался украсть товар.

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