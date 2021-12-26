В МВД раскрыли подробности инцидента с угрозой взрыва в московском ТЦ
Правоохранители пытались задержать нарушителя, но он скрылся.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Мужчина, угрожавший взорвать гранату в торговом центре в Москве, скрылся при попытке задержания. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.
«Мужчина пытался похитить в ТЦ на Ленинградском шоссе товар, при задержании показал охране предмет, похожий на гранату, после скрылся», - цитирует сообщение МВД РИА Новости.
Судя по фотографиям очевидцев, на место происшествия прибыли сотрудники полиции с собакой.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика