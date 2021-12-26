В Москве эвакуировали торговый центр из-за угроз взорвать гранату

Торговый центр «Метрополис» в Москве эвакуировали после того как один из посетителей заявил, что у него с собой имеется граната. По словам очевидцев, он пытался украсть товар в одном из магазинов.

В распоряжении «Звезды» оказалось видео с места событий. На кадрах слышны крики. Как сообщили очевидцы, у мужчины обнаружили муляж гранаты. На данный момент нарушитель порядка задержан. Торговый центр продолжил работу в штатном режиме.

Ранее в Томске на улице Пушкина в торговом центре произошел пожар. Возгорание спровоцировал взрыв пиротехники. Из здания были эвакуированы посетители. Это уже второе возгорание за последние дни в гипермаркетах в Томске.