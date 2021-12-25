Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Томске произошел пожар с фейерверками во втором супермаркете за неделю

Елизавета Потейчук
14:03 25.12.2021
Из здания универмага были эвакуированы посетители.
© Видео: etosakalov, Telegram © Фото: МЧС РФ
Читайте нас на:

В Томске на улице Пушкина в торговом центре «Лента» произошел пожар. Судя по кадрам, публикуемым в соцсетях, гипермаркет сильно не пострадал, а возгорание предположительно спровоцировал взрыв пиротехники. Из здания «Ленты» были эвакуированы посетители. Это уже второе возгорание за последние дни в гипермаркетах «Лента» в Томске.

«25.12.2021 в 16:14 поступило сообщение о загорании в торговом центре "Лента" в Октябрьском районе районе г. Томска. В ликвидации пожара были задействованы 16 человек и 4 единицы техники. Пожар локализован в 16:24, ликвидирован в 16:26», - говорится в сообщении регионального МЧС.

Кроме того, в мэрии города отметили, что на месте пожара в гипермаркете дежурят представители городской «Оперативно-дежурной службы» и администрации Октябрьского района Томска. Также в сообщении сказано, что для эвакуированных вблизи торгового центра расположен автобус, чтобы в нем можно было согреться.

Ранее, 21 декабря, торговый центр «Лента» горел в Томске на улице Елизаровых. Площадь пожара в универмаге составила пять тысяч квадратных метров. Более того, в ходе возгорания ухнула крыша на площади 3,5 тысячи квадратов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:03 В стране и мире
Видео
В Томске произошел пожар с фейерверками во втором супермаркете за неделю
12:45 В стране и мире
Песков раскрыл, чем будет заниматься Путин в новогодние праздники
12:12 В стране и мире
Мурашко сообщил о наличии «незавозных» случаев заражения «омикроном» в РФ
11:08 В стране и мире
Видео
Пламя из двигателя помешало вылететь самолету из Тюмени в Ереван
09:29 В стране и мире
Видео
Годовщина трагедии: прошло 5 лет с крушения российского Ту-154 над Черным морем
Популярное
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Эксперт рассказал, чем опасен мобильный банк на смартфоне
Дерматолог раскрыла причины раннего появления седых волос
Врач озвучил два необычных симптома «омикрона» у привитых
Видео
На первых полосах: что пишут западные СМИ о пресс-конференции Путина
Видео
Путин рассказал, почему не берет Мишустина на отдых с Шойгу в тайге
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.