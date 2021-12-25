В Томске произошел пожар с фейерверками во втором супермаркете за неделю

В Томске на улице Пушкина в торговом центре «Лента» произошел пожар. Судя по кадрам, публикуемым в соцсетях, гипермаркет сильно не пострадал, а возгорание предположительно спровоцировал взрыв пиротехники. Из здания «Ленты» были эвакуированы посетители. Это уже второе возгорание за последние дни в гипермаркетах «Лента» в Томске.

«25.12.2021 в 16:14 поступило сообщение о загорании в торговом центре "Лента" в Октябрьском районе районе г. Томска. В ликвидации пожара были задействованы 16 человек и 4 единицы техники. Пожар локализован в 16:24, ликвидирован в 16:26», - говорится в сообщении регионального МЧС.

Кроме того, в мэрии города отметили, что на месте пожара в гипермаркете дежурят представители городской «Оперативно-дежурной службы» и администрации Октябрьского района Томска. Также в сообщении сказано, что для эвакуированных вблизи торгового центра расположен автобус, чтобы в нем можно было согреться.

Ранее, 21 декабря, торговый центр «Лента» горел в Томске на улице Елизаровых. Площадь пожара в универмаге составила пять тысяч квадратных метров. Более того, в ходе возгорания ухнула крыша на площади 3,5 тысячи квадратов.