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В Томске полыхает торговый центр

Елизавета Потейчук
12:45 21.12.2021
В региональном МЧС отметили, что из здания торгового центра эвакуировано 110 человек.
© Видео: ghest_tomsk, ВКонтакте © Фото: ghest_tomsk, ВКонтакте
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В Томске в торговом центре «Лента» на улице Елизаровых произошел пожар. Согласно информации регионального МЧС, пожарные пытаются обнаружить очаг возгорания. По предварительным данным, из здания торгового центра эвакуировались более 110 человек. В региональном МЧС отметили, что на месте возгорания работают 76 человек и 24 единицы техники.

«На момент прибытия первого подразделения из-под крыши здания шел дым. Пожарные работают на месте, ищут очаг возгорания», - сообщил представитель ГУ МЧС по Томской области в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что в МЧС будут внедрять дистанционный контроль противопожарных систем. Врио главы спасательного ведомства Александр Чуприян отметил, что с технической стороны реализовать эту идею уже возможно. По его словам, благодаря массовому распространению подобных систем пожарный инспектор сможет по минимуму взаимодействовать с владельцами объекта, но будет осведомлен о ситуации на нем.

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