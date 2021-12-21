В Томске полыхает торговый центр

В Томске в торговом центре «Лента» на улице Елизаровых произошел пожар. Согласно информации регионального МЧС, пожарные пытаются обнаружить очаг возгорания. По предварительным данным, из здания торгового центра эвакуировались более 110 человек. В региональном МЧС отметили, что на месте возгорания работают 76 человек и 24 единицы техники.

«На момент прибытия первого подразделения из-под крыши здания шел дым. Пожарные работают на месте, ищут очаг возгорания», - сообщил представитель ГУ МЧС по Томской области в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что в МЧС будут внедрять дистанционный контроль противопожарных систем. Врио главы спасательного ведомства Александр Чуприян отметил, что с технической стороны реализовать эту идею уже возможно. По его словам, благодаря массовому распространению подобных систем пожарный инспектор сможет по минимуму взаимодействовать с владельцами объекта, но будет осведомлен о ситуации на нем.