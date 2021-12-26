Путин заявил, что военно-технический ответ РФ при отсутствии гарантий безопасности может быть разным

В случае отсутствия гарантий безопасности военно-технический ответ России может быть разным. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. При этом он выразил надежду, что положительного результат удастся достичь в ходе переговоров.

«Он (военно-технический ответ - прим.ред.) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты... Но я надеюсь, что все-таки, и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому», - сказал президент в эфире программы «Москва.Кремль.Путин».

Переговоры России и США по вопросам гарантий безопасности могут состояться в январе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, от результатов этих переговоров зависит судьба новой встречи Путина и Джозефа Байдена.