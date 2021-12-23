Песков заявил, что встреча Путина и Байдена зависит от того, что РФ услышит от США

Новая встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джозефом Байденом зависит от того, что российская сторона услышит от Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о темах встреч в Женеве, которые состоятся в январе.

«Это будет зависеть от того, что они (российские переговорщики - прим.ред.) услышат от наших американских партнеров», - сказал Песков журналистам

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новых встреч Байдена с Путиным пока не планируется. По мнению представителя Белого дома, переговоры стоит вести после того, как снизится напряженность на Украине.