В Кремле отреагировали на заявления США о переговорах по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин уже говорил о готовности к переговорам с США о гарантиях безопасности, которые могут состояться в январе. По словам Пескова, Путин готов начать переговоры как можно скорее.

«Президент Путин уже говорил о нашей готовности начать переговоры как можно скорее», - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Ранее в Белом доме заявили о готовности к проведению с российской стороной переговоров в начале января по вопросам гарантий безопасности. При этом в американской администрации заявили, что прогресс будет возможен только в случае снижения напряженности на Украине.