Песков: после пуска «Циркона» ноты России для Запада должны стать убедительнее
Успешный запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» был проведен в пятницу утром.
© Фото: Минобороны РФ
Успешный запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» должен склонить западных партнеров воспринять предложения, которые ранее направила Россия, более серьезно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Будем надеяться, ноты таким образом становятся более убедительными», – заявил Песков в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее президент Владимир Путин заявил, что дальнейшее движение войск НАТО на восток для России неприемлемо.
Напомним, российские дипломаты передали американской стороне проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.