Органы опеки проверили семью девятилетней студентки МГУ Тепляковой

Угрозы жизни и здоровью девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой не выявлено в ходе проверки органов опеки семье девочки. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

«Органы опеки и попечительства по месту жительства Алисы Тепляковой не видят сегодня угрозы жизни и здоровью ребенка», - говорится в сообщении омбудсмена.

По словам Львовой-Беловой, девочка и вся ее семья при желании могут воспользоваться бесплатной психологической помощью. Также специалисты готовы оценить психологическое состояние Тепляковой в рамках психолого-педагогического обследования, если соответствующее разрешение дадут родители.

Омбудсмен обратила внимание, что девочка уже завершила основное общее образование и в рамках действующего законодательства имеет право на получение высшего. Львова-Белова посоветовала МГУ составить индивидуальный план для обучения девятилетней студентки. Об этом уже информировали учебное заведение, добавила уполномоченный по правам ребенка.

Ранее в МГУ произошел конфликт с отцом девочки, Евгением. По факту инцидента полиция организовала проверку.