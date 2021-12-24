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Органы опеки проверили семью девятилетней студентки МГУ Тепляковой

Светлана Иванова
15:17 24.12.2021
Угрозы жизни и здоровью ребенка нет, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России.
Органы опеки проверили семью девятилетней студентки МГУ Тепляковой
© Фото: ТРК "Звезда"
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Угрозы жизни и здоровью девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой не выявлено в ходе проверки органов опеки семье девочки. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

«Органы опеки и попечительства по месту жительства Алисы Тепляковой не видят сегодня угрозы жизни и здоровью ребенка», - говорится в сообщении омбудсмена.

По словам Львовой-Беловой, девочка и вся ее семья при желании могут воспользоваться бесплатной психологической помощью. Также специалисты готовы оценить психологическое состояние Тепляковой в рамках психолого-педагогического обследования, если соответствующее разрешение дадут родители.

Омбудсмен обратила внимание, что девочка уже завершила основное общее образование и в рамках действующего законодательства имеет право на получение высшего. Львова-Белова посоветовала МГУ составить индивидуальный план для обучения девятилетней студентки. Об этом уже информировали учебное заведение, добавила уполномоченный по правам ребенка.

Ранее в МГУ произошел конфликт с отцом девочки, Евгением. По факту инцидента полиция организовала проверку.

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