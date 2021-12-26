Глава МИД Украины заявил о военном господстве РФ в Азовском море

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия господствует в Азовском море с точки зрения военного проявления. По его словам, в сложившихся сейчас обстоятельствах Россия «диктует ситуацию в Азове».

«С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия. И в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье», - сказал Кулеба в беседе с Washington Post.

Ранее постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев блокирует мирные инициативы Донбасса. Он отметил, что Киев отказался от предложенных Донбассом правил работы контрольно-пропускных пунктов в преддверии новогодних праздников. Кроме того, в руководстве ДНР не исключили применение США химоружия на территории Донбасса.