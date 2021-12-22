В руководстве ДНР не исключили применение США химоружия на территории Донбасса

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин допустил, что специалисты США могут применить против жителей Донбасса химическое оружие. По его мнению, это вполне может произойти на водном канале Северский Донец - Донбасс.

«Мы со всей серьезностью отнеслись к заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что американские ЧВК готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. Эта страна стала полигоном для экспериментов внешних игроков, а ее жители - заложниками сложившейся ситуации», - заявил Пушилин.

Глава ДНР отметил, что Киев в желании угодить «так называемым партнерам» уже готов жертвовать не только жителями народных республик, но и обитателями подконтрольной ему территории.

Пушилин подчеркнул, что власти самопровозглашенных республик принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность своих граждан, постоянно проводя проверки готовности сил гражданской обороны.

«Анализ обстановки на линии соприкосновения свидетельствует о подготовке противника к новым провокациям. Мы призываем страны - гаранты минских договоренностей и международные организации, работающие в Донбассе в направлении установления мира, не допустить применения химического оружия против мирного населения. Украина пытается устроить на нашей земле техногенную и гуманитарную катастрофу, что приведет к непредсказуемым последствиям для всего мира», - заявил Пушилин в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Днем ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о подготовке частными военными компаниями США провокаций с химическими компонентами на территории Донбасса. По его данным, «резервуары с неустановленными химическими компонентами» уже доставлены в города Авдеевка и Красный Лиман.