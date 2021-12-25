Очевидцы сообщили о ЧП на Василеостровской ТЭЦ в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга опубликовали в социальной сети видеозапись с Василеостровской ТЭЦ. На кадрах видно, что на территории электростанции находятся несколько пожарных расчетов.

Кроме того, на место происшествия также прибыла карета скорой помощи. Однако на текущий момент данных о пострадавших не имеется.

Ранее произошло ЧП на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Там Возникло возгорание, в результате которого были отключены четыре котла, два турбогенератора теплоэлектростанции.

На сегодняшний день режим чрезвычайной ситуации в Бурятии снят, отопление во всех многоквартирных домах Улан-Удэ восстановлено.