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Все многоквартирные дома в Улан-Удэ подключили к теплу после аварии на ТЭЦ

Елизавета Потейчук
07:03 24.12.2021
На данный момент зафиксировано 370 обращений от горожан для получения и использование обогревателей.
Все многоквартирные дома в Улан-Удэ подключили к теплу после аварии на ТЭЦ
© Фото: Зорикто Догбаев РИА Новости
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Правительство республики Бурятия Сообщило, что все многоквартирные дома Улан-Удэ подключили к теплу после аварии на ТЭЦ-1. Но несмотря на это, некоторым горожанам все еще требуются обогреватели.

«По состоянию на 06.00 на ТЭЦ-1 в работе три котлоагрегата, переключение потребителей тепломагистрали №5 на тепломагистраль №6 произведено в 19 часов. В 23.55 подано напряжение от трансформаторов на электропитание оборудования котлов №8 и №9. К 06.00 все многоквартирные дома подключены к теплу», - сказано в сообщении регионального правительства.

Запуск котлов продолжается, уточнили в штабе. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что в городе получилось не допустить снижения параметров, что «позволит более оперативно повысить температуру в домах при запуске котлов». От горожан поступило 418 сообщений по поводу аварийной ситуации на ТЭЦ-1, по данным оперативного штаба. Кроме того, зарегистрировано 370 обращений на получение и использование обогревателей. На данный момент выдано 260 приборов, еще порядка 200 заявлений находятся в работе.

Ранее президент России Владимир Путин призвал незамедлительно разобраться с последствиями пожара на ТЭЦ в Улан-Удэ. Президенту сообщили, что на данный момент планируется масштабный ремонт пострадавшего здания, выражены опасения, что на это может не хватить средств. Об этом российский лидер заявил на ежегодной пресс-конференции.

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