Путин призвал прямо сейчас разобраться с последствиями пожара на ТЭЦ в Улан-Удэ

Президент России Владимир Путин пообещал незамедлительно разобраться с последствиями пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Путину сообщили, что на данный момент планируется масштабный ремонт пострадавшего здания, выражены опасения, что на это может не хватить средств.

«Что касается ТЭЦ, то мы закончим работу и прямо сейчас, после окончания пресс-конференции, я вам обещаю, мы выясним, что там происходит и чем можно помочь», - сказал президент в ходе пресс-конференции.

Авария на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошла в ночь 23 декабря. Возникло возгорание, в результате которого были отключены четыре котла, два турбогенератора теплоэлектростанции. В городе ввели режим ЧС. Более тысячи домов в Удэ-Удэ могут остаться без отопления. Из-за инцидента глава Республики Бурятия Алексей Цыденов прервал командировку в Сирии.