«Десант» Дедов Морозов поздравил маленьких пациентов детской больницы в Пскове

В Пскове члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) подарили праздник маленьким пациентам одной из городских больниц. Одевшись в костюмы Дедов Морозов, несколько студентов спустились с крыши на альпинистском снаряжении и поздравили ребятишек с предстоящим Новым годом.

С земли в это время ребят приветствовала Снегурочка. После необычного прибытия, студенты-спасатели вручили ребятишкам сладкие подарки.

Ранее праздник заглянул в окна больниц Махачкалы. Деды Морозы - а их было не меньше десятка - спустились с крыши и пожелали маленьким пациентам скорейшего выздоровления. Также новогодняя акция прошла и в московской Морозовской больнице.