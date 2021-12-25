«Десант» Дедов Морозов поздравил маленьких пациентов детской больницы в Пскове
Студенты-спасатели необычно поздравили ребятишек и подарили им сладкие подарки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Пскове члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) подарили праздник маленьким пациентам одной из городских больниц. Одевшись в костюмы Дедов Морозов, несколько студентов спустились с крыши на альпинистском снаряжении и поздравили ребятишек с предстоящим Новым годом.
С земли в это время ребят приветствовала Снегурочка. После необычного прибытия, студенты-спасатели вручили ребятишкам сладкие подарки.
Ранее праздник заглянул в окна больниц Махачкалы. Деды Морозы - а их было не меньше десятка - спустились с крыши и пожелали маленьким пациентам скорейшего выздоровления. Также новогодняя акция прошла и в московской Морозовской больнице.