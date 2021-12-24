Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Должно быть ощущение праздника»: как прошла акция Дедов Морозов-спасателей в Москве

Алексей Курильченко
Дария Сенникова
19:35 24.12.2021
Многие из участников новогодней акции сами являются родителями и они разделяют чувства тех, чьи дети проводят новогодние праздники в больницах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

По команде 45 профессионалов-спасателей спускаются вниз, с крыши шестиэтажного корпуса детской больницы. Те, кто привык работать в аварийных условиях и рисковать собственными жизнями, сегодня новогодние волшебники. В канун праздников им доверили самое важное - исполнение желаний тяжелобольных детей в Морозовской больнице.

В этих палатах больше тысячи ребятишек, которые окажутся в новогодние праздники вне дома. Но именно сегодня пациенты поверят в чудо.

Под новогодними костюмами - экипировка и страховочные системы. Высадка новогоднего десанта во дворе Морозовской больницы - традиция для московского пожарно-спасательного центра.

На основной работе у Дед Морозов-спасателей сегодня выходной день. Участие в этой акции личное желание каждого новогоднего волшебника. Многие из них родители и знают, как непросто бывает детям во время болезни.

«У меня три сына и одна дочка. Сказал, что сегодня папа работает Дедом Морозом. Сам родитель, поэтому в этой ситуации себя немножечко проецируешь на родителей этих детей, радуешься также, как и они», - рассказал оперативный дежурный пожарно-спасательного центра Москвы Александр Другов.

Так вышло, что новогодний фестиваль совпал с мечтой восьмилетнего Матвея, который приезжает сюда на обследования. Именно ему и поручили отдать команду Дедам Морозам на десантирование. До этого мальчик вместе с другими детьми побывал и в пожарно-спастельной части.

«В 2019 году Матвей написал письмо в "Елку желаний". Побывать и посмотреть работу спасателей. Удивило, что они были очень добрыми и что они очень быстро переодеваются», - рассказал Матвей.

Специальная новогодняя экипировка понадобилась и психологам пожарно-спасательного центра

«Эта акция очень знаковая. Когда ребенок в больнице встречает Новый год, это по-особенному грустно, какое-то ощущение праздника должно быть», - рассказала психолог пожарно-спасательного центра Москвы Лариса Иванова.

Позже праздничное настроение подхватят десятки других детских больниц по всей стране. Следующий в очереди на высадку новогоднего десанта - Белгород.

«Сразу за нашим десантом спустится десант Дедов Морозов в Белгородской областной детской больнице. Мы надеемся, это поможет приблизить их к выздоровлению и может часть из них на новогодние праздники попадут домой», - рассказал главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев.

Новогодним десантом в больницах праздник только начинается. Карнавалы, подарки и концерт - еще одна часть праздничной истории, которая уже восемь лет помогает пациентам верить в чудо, даже в самых сложных ситуациях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:41 В стране и мире
Видео
В Томске два человека погибли в тире
18:41 В стране и мире
Видео
Спасатели устроили десант из Дедов Морозов, чтобы поддержать больных детей в Махачкале
17:25 В стране и мире
Оперштаб сообщил о росте коллективного иммунитета от COVID-19
16:43 Спорт
Врачи сообщили о состоянии избитого фигуриста Соловьева
15:15 В стране и мире
СМИ: прокуратура Украины просит арестовать Порошенко по делу о госизмене
Популярное
Врач назвала главную ошибку за новогодним столом
Видео
На первых полосах: что пишут западные СМИ о пресс-конференции Путина
Видео
Путин рассказал, почему не берет Мишустина на отдых с Шойгу в тайге
Диетолог назвала допустимую «дозу» мандаринов каждый день
Видео
Путин готов стать «адвокатом» Деда Мороза
Видео
«Врут все время, поэтому наводят тень на плетень»: Путин ответил на обвинения ЕС по газу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.