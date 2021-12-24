«Должно быть ощущение праздника»: как прошла акция Дедов Морозов-спасателей в Москве

По команде 45 профессионалов-спасателей спускаются вниз, с крыши шестиэтажного корпуса детской больницы. Те, кто привык работать в аварийных условиях и рисковать собственными жизнями, сегодня новогодние волшебники. В канун праздников им доверили самое важное - исполнение желаний тяжелобольных детей в Морозовской больнице.

В этих палатах больше тысячи ребятишек, которые окажутся в новогодние праздники вне дома. Но именно сегодня пациенты поверят в чудо.

Под новогодними костюмами - экипировка и страховочные системы. Высадка новогоднего десанта во дворе Морозовской больницы - традиция для московского пожарно-спасательного центра.

На основной работе у Дед Морозов-спасателей сегодня выходной день. Участие в этой акции личное желание каждого новогоднего волшебника. Многие из них родители и знают, как непросто бывает детям во время болезни.

«У меня три сына и одна дочка. Сказал, что сегодня папа работает Дедом Морозом. Сам родитель, поэтому в этой ситуации себя немножечко проецируешь на родителей этих детей, радуешься также, как и они», - рассказал оперативный дежурный пожарно-спасательного центра Москвы Александр Другов.

Так вышло, что новогодний фестиваль совпал с мечтой восьмилетнего Матвея, который приезжает сюда на обследования. Именно ему и поручили отдать команду Дедам Морозам на десантирование. До этого мальчик вместе с другими детьми побывал и в пожарно-спастельной части.

«В 2019 году Матвей написал письмо в "Елку желаний". Побывать и посмотреть работу спасателей. Удивило, что они были очень добрыми и что они очень быстро переодеваются», - рассказал Матвей.

Специальная новогодняя экипировка понадобилась и психологам пожарно-спасательного центра

«Эта акция очень знаковая. Когда ребенок в больнице встречает Новый год, это по-особенному грустно, какое-то ощущение праздника должно быть», - рассказала психолог пожарно-спасательного центра Москвы Лариса Иванова.

Позже праздничное настроение подхватят десятки других детских больниц по всей стране. Следующий в очереди на высадку новогоднего десанта - Белгород.

«Сразу за нашим десантом спустится десант Дедов Морозов в Белгородской областной детской больнице. Мы надеемся, это поможет приблизить их к выздоровлению и может часть из них на новогодние праздники попадут домой», - рассказал главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев.

Новогодним десантом в больницах праздник только начинается. Карнавалы, подарки и концерт - еще одна часть праздничной истории, которая уже восемь лет помогает пациентам верить в чудо, даже в самых сложных ситуациях.