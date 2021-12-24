Спасатели устроили десант из Дедов Морозов, чтобы поддержать больных детей в Махачкале

В окна больниц Махачкалы заглянул праздник. Деды Морозы - а их было не меньше десятка - спустились с крыши и пожелали маленьким пациентам скорейшего выздоровления.

Уже в отделении каждому ребенку вручили подарок. Студенты-спасатели и волонтеры решили таким образом поддержать тех, кто проведет каникулы в медучреждении.

Чтобы подарить детям новогоднее настроение, добровольцы несколько недель проходили специальную высотную подготовку.

До 31 декабря такая акция пройдет практически во всех крупных городах России. В Москве первой поучаствовала Морозовская детская больница.

Ранее сообщалось, что юрист Игорь Мирзоев попытался взыскать в суде с сообщества Дедов Морозов 10 миллионов рублей морального ущерба - по его словам, они не исполняли новогодние желания.