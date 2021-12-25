Минздрав: все случаи заражения «омикроном» в РФ являются завозными

Все случаи инфицирования штаммом COVID-19 «омикрон» на территории России являются завозными, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Миндрава.

В ведомстве отметили, что других случаев заболевания на территории страны, вызванного омикрон-штаммом, на данный момент не выявлено.

Ранее специалисты американского научно-исследовательского института IHME сообщили, что штаммом COVID-19 «омикрон» в ближайшие три месяца заразится более трети населения Земли.

Напомним, по словам главы ГНЦ «Вектор» Рината Максютова, новый штамм COVID-19 «омикрон», распространяется почти в три раза быстрее предыдущего штамма «дельта».