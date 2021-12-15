Астрономы показали потрясающий космический «танец» звезд вокруг черной дыры в центре Млечного Пути

Самые четкие изображения области вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути получили астрономы. Изображения были сделаны интерферометром Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории (VLTI ESO). Ученые также опубликовали анимацию последовательности VLTI-изображений звезд вокруг черной дыры.

Благодаря снимкам Рейнхард Генцель, директор Института внеземной физики Макса Планка (MPE) в Гархинге в Германии, смог провести наиболее точные измерения массы черной дыры, а также обнаружить ранее невидимую звезду рядом. Речь идет об объекте под названием S300.

Также удалось провести наблюдения за другими звездами, которые находятся в непосредственной близости к Стрельцу А*. Так, звезда S29 в мае 2021 года на скорости 8 740 километров в секунду приблизилась к черной дыре на расстояние в 13 миллиардов километров, которое является рекордно близким. Остальные звезды двигались рядом с черной дырой по траекториям согласно общей теории относительности, пишет Science Alert.

Проведя расчеты траекторий звезд, ученые определили массу черной дыры. Оказалось, что Стрелец А* в 4,30 миллиона раз больше массы Солнца и находится на расстоянии 27 000 световых лет от Солнечной системы.

Стоит отметить, что автор исследования Рейнхард Генцель в 2020 году получил Нобелевскую премию за работы о черной дыре в центре Млечного Пути.