Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Астрономы показали потрясающий космический «танец» звезд вокруг черной дыры в центре Млечного Пути

Светлана Иванова
10:58 15.12.2021
Стрелец А* в 4,30 миллиона раз больше массы Солнца и находится на расстоянии 27 000 световых лет от Солнечной системы.
© Видео: European Southern Observatory (ESO), YouTube © Фото: Alexander Antropov, Pixabay
Читайте нас на:

Самые четкие изображения области вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути получили астрономы. Изображения были сделаны интерферометром Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории (VLTI  ESO). Ученые также опубликовали анимацию последовательности VLTI-изображений звезд вокруг черной дыры.

Благодаря снимкам Рейнхард Генцель, директор Института внеземной физики Макса Планка (MPE) в Гархинге в Германии, смог провести наиболее точные измерения массы черной дыры, а также обнаружить ранее невидимую звезду рядом. Речь идет об объекте под названием S300.

Также удалось провести наблюдения за другими звездами, которые находятся в непосредственной близости к Стрельцу А*. Так, звезда S29 в мае 2021 года на скорости 8 740 километров в секунду приблизилась к черной дыре на расстояние в 13 миллиардов километров, которое является рекордно близким. Остальные звезды двигались рядом с черной дырой по траекториям согласно общей теории относительности, пишет Science Alert.

Проведя расчеты траекторий звезд, ученые определили массу черной дыры. Оказалось, что Стрелец А* в 4,30 миллиона раз больше массы Солнца и находится на расстоянии 27 000 световых лет от Солнечной системы.

Стоит отметить, что автор исследования Рейнхард Генцель в 2020 году получил Нобелевскую премию за работы о черной дыре в центре Млечного Пути.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:46 В стране и мире
Роспотребнадзор оценил риск проникновения неизвестной болезни из Южного Судана в РФ
10:37 В стране и мире
Видео
Подозреваемая в хищении почти 23 миллионов рублей кассир рассказала, куда дела деньги
10:15 В стране и мире
Видео
Помощник госсекретаря США Донфрид покинула МИД России
08:17 В стране и мире
Нарышкин раскрыл детали переговоров с главой ЦРУ Бернсом
07:54 В стране и мире
Видео
Задержанным владельцам шахты «Листвяжная» в Кузбассе предъявлены обвинения
Популярное
Видео
Названы победители финала армейского КВН
Диетолог назвала лучший напиток для профилактики рака и диабета
Видео
Хлебникова впервые после госпитализации рассказала о своем состоянии
Видео
«Вы погорячились»: Путин пошутил про «популярную» у автомобилистов услугу
Нутрициолог доступный продукт с уникальным противовирусным действием
Видео
Администратор бара, рядом с которым избили сына актера Дрозда, рассказала о случившемся
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.