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Ученые раскрыли секрет образования первых галактик во Вселенной

Виктория Ивашечкина
02:47 21.10.2021
Астрономы в ходе исследования использовали данные космического телескопа «Хаббл» и Большого канарского телескопа.
Ученые раскрыли секрет образования первых галактик во Вселенной
© Фото: pixabay
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Британские и испанские астрономы восстановили сценарий образования первых звезд и галактических структур в ранней Вселенной благодаря изображениям самых маленьких и тусклых галактик, расположенных ближе всего к Земле.

Одна из ныне существующих гипотез заключается в том, что формирование звезд в ранних галактиках началось в устойчивом темпе. По словам ученых, они постепенно создавали все более и более массивную систему.

При этом есть другая, которая предполагает, что это образование было более бурным, но прерывистым, с интенсивными короткоживущими вспышками звездообразования. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 

Астрономы в ходе исследования использовали данные космического телескопа «Хаббл» и Большого канарского телескопа для выявления в так называемых пограничных полях самых маленьких и слабых галактик в ближайшей Вселенной.

«Первые галактики могли иметь "дизельный" двигатель звездообразования, медленно, но непрерывно складывающий новые звезды без особого ускорения», - рассказали ученые.

По словам исследователей, каждый сценарий связан с различными процессами, такими как слияние галактик или влияние сверхмассивных черных дыр. От этого зависит то, когда и как появились углерод или кислород, необходимые для зарождения жизни.

«Некоторые галактики живут большими группами, которые мы называем скоплениями. Они содержат огромное количество массы в форме звезд, газа и темной материи», - рассказал еще один автор исследования профессор Крис Конселис (Chris Conselice) из Манчестерского университета.

Наблюдения предоставили самые глубокие данные, когда-либо полученные для карликовых галактик по их эмиссионным линиям. По словам ученых, они помогают идентифицировать системы с недавно начавшимся звездообразованием.

Специалисты выяснили, что формирование галактик сопровождается остановками и всплесками активности, за которыми снова следуют затишья.

Ранее международная исследовательская группа впервые зафиксировала так называемый галактический ветер и нанесла его на карту.

Благодаря явлению удалось зафиксировать существование барионов, которые считаются недостающим веществом Вселенной.

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